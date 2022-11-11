玉山金：高端顧客戶數及資產管理規模成長近2成

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）玉山金控今天召開法人說明會，公布2022年前3季自結淨收益新台幣400.4億元，稅後淨利116.4億元；玉山金也深化經營高資產顧客，高端顧客戶數及資產管理規模均成長近2成。

玉山金控今年前3季淨收益400.4億元，稅後淨利116.4億元，金控每股稅後盈餘（EPS）0.82元、股東權益報酬率（ROE）8.18%。

儘管全球經濟面臨許多不確定性，終端需求下滑及庫存調整影響台灣出口，玉山金表示，台灣經濟溫和成長，玉山放款餘額也較去年同期成長11.3%，存款餘額成長11.8%，外幣放款年成長23.9%，淨利息收入則成長21.2%。

此外，前3季淨手續費收入145.8億元，其中財富管理前9月淨手續費收入60.2億元。

玉山金表示，市場環境劇烈波動，不過玉山協助顧客穩健守護資產，並提供長期資產規劃服務，因此高端顧客戶數及資產管理規模均成長近2成；未來將持續深化高資產顧客經營，開辦財富管理2.0業務，以多元產品及服務滿足顧客需求。

數位金融方面，玉山各項重要業務數位銷售占比持續提升，主要核心產品均已超過7成，外匯及個人貸款更逾9成。（編輯：楊凱翔）1111111