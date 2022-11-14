花蓮豐坪溪水力發電計畫 世豐電力獲5部落支持

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（中央社記者潘智義台北14日電）正崴今天指出，旗下世豐電力公司位於花蓮縣卓溪鄉「豐坪溪及其支流水力發電開發計畫」，首次辦理「原基法」諮商同意程序，已獲6個關係部落中的5個部落同意。

世豐電力發布新聞稿指出，「豐坪溪及其支流水力發電開發計畫」在6個關係部落中的中平、中興、古村、三笠山、山里5個部落，於12、13日召開部落會議議決同意事項，諮商投票結果，世豐電力均以高票同意通過，顯見部落鄉親絕大多數支持世豐電力的豐坪溪計畫案；至於太平部落諮商同意程序仍待部落會議主席另行安排。

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世豐電力說明，5個部落諮商投票結果，中平部落同意得票率80%；中興部落83.3%；三笠山部落100%；古村部落94%；山里部落70.2%，5個部落全數通過支持世豐電力。但最終投票數字仍應依原民會（或鄉公所）核定為準。

世豐電力表示，依據「諮商取得原住民族部落同意參與辦法」第4條，「原基法」第21條的「部落同意」，指的是「過半數關係部落」議決通過。目前，6個部落中已有5個部同意，接下來只待太平部落完成會議投票，即可完成程序。（編輯：趙蔚蘭）1111114