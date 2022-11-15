微軟亞太技術年會登場 近2年培育14萬數位人才

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微軟DevDays Asia 2022亞太技術年會15日在台北登場，台灣微軟總經理卞志祥在開幕記者會致詞時表示，微軟自2020年宣布數位人才培育計畫以來，已培育超過14萬名多元數位人才。中央社記者吳家豪攝 111年11月15日

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（中央社記者吳家豪、蘇思云台北15日電）步入第7年的微軟DevDays Asia 2022亞太技術年會今天在台北舉行，台灣微軟總經理卞志祥宣布過去2年已培育超過14萬名多元數位人才；數位發展部政務次長李懷仁指出，除了建立數位韌性，更要培育懂得社會需求的跨域人才。

由數位發展部數位產業署、台灣微軟共同主辦的DevDays Asia 2022亞太技術年會，睽違2年再度以實體形式舉辦，首度採北、高兩地展出形式，盼串連南北科技鏈，並以「數位韌性造局，跨域永續共贏」為主題，聚焦14個關鍵議題。

卞志祥今天出席年會開幕記者會表示，微軟自2020年宣布數位人才培育計畫以來，至今已培育超過14萬名多元數位人才，為新興技術孕育多元、跨域的開發能量，未來微軟也將持續挹注國際資源接軌在地。

他強調，微軟希望賦能台灣每個人擁有數位能力，強化從企業到產業與國家的數位韌性，在未來具有高度不確定性的各種國際政經因素下，當個「造局者」，真正培育台灣在地的跨域人才，創造產業生態鏈共榮圈。

數位部政務次長李懷仁致詞時表示，數位部成立2個多月來，持續推動數位產業、培育數位人才，現在重要的除了建立數位韌性，更要培育懂得社會需求的跨域人才，期待未來MIT不只是台灣製造，更意味信任可靠（trust）。

台灣微軟首席營運長陳慧蓉說，全面推動數位韌性的3大關鍵在於開發人才、創新科技與產業生態系。DevDays Asia一直以引領前瞻技術接軌在地為目標，今年順應時局新增跨域協作、永續大未來、工業元宇宙與低程式碼開發等4大科技主題課程。

陳慧蓉表示，微軟同時看好南台灣科技蓬勃發展的強勁動能與創新實力，首度南下高雄，盼能激發在地競爭力與創新。

DevDays Asia 2022亞太技術年會除4大新增議程外，也邀請微軟全球高階主管來台分享最新的雲端原生應用、開源技術、大數據與人工智慧與資安等趨勢及挑戰等，將最新技術資源引進台灣。（編輯：翟思嘉）1111115