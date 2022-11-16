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高通推出頂級平台Snapdragon 8 Gen 2 較勁聯發科

2022/11/16 10:34
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（中央社記者張建中新竹16日電）聯發科日前推出新一代旗艦手機晶片天璣9200，美商高通（Qualcomm）今天也宣布推出頂級行動平台Snapdragon 8 Gen 2，搭載的手機都將於今年底問世，兩大手機晶片廠較勁意味濃厚。

高通表示，Snapdragon 8 Gen 2首次推出Snapdragon Elite Gaming功能，包括即時硬體加速光線追蹤，可為手機遊戲提供逼真的光線、反射和照明。

高通指出，與上一代的Snapdragon 8 Gen 1平台相比，升級後的Adreno GPU效能提升25%，Kryo CPU功耗效率提升40%，使用者可以在電池續航時間更長的情況下體驗更佳的遊戲情境。

高通表示，Snapdragon 8 Gen 2已獲華碩ROG玩家共和國、榮耀、摩托羅拉、努比亞、一加、OPPO、紅米、夏普、索尼、vivo、小米和中興通訊等多家廠商採用，預計在2022年底推出首批商用裝置。

聯發科天璣9200採用台積電第2代4奈米製程，高通的Snapdragon 8 Gen 2同樣採用台積電4奈米製程，且都搶攻旗艦手機市場，兩大手機晶片廠爭搶市占情況備受矚目。（編輯：張均懋）1111116

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