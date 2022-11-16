電動車助攻 英利明年業績看增2成

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）汽車零配件廠英利-KY今天表示，明年美系電動車品牌有新案挹注，英利-KY也將推出副車架新品，預估明年業績成長目標10%到20%，資本支出估較今年增加20%。

英利-KY下午受邀參加券商舉行線上法人說明會，發言人白秉諺表示，英利-KY打進美系電動車品牌供應鏈，在中國大陸上海成立鴻漢英利公司，主要對應美系電動車品牌客戶，持續供貨儀錶板骨架產品，主要在寧波生產，預期明年會有新的案子。

對於其他電動車品牌合作進展，白秉諺指出，英利-KY持續加強與中國自主電動車品牌包括小鵬、蔚來、威馬等合作，也會與比亞迪（BYD）強化合作。

英利-KY持續布局電動車電池上下殼體，今年前3季相關業績已提升至4.12%。法人指出，英利-KY電池下殼體已出貨給一汽大眾、富豪汽車、賓士（Mercedes-Benz）等

英利-KY明年將推出副車架（Sub-Frame）新品，副車架是車橋、車軸和差速器等懸架構件的支架，法人指出，英利-KY將出貨給富豪汽車（Volvo）。

展望今年第4季營運，白秉諺預期英利-KY第4季業績可維持第3季水準，若客戶為達到銷售目標，不排除業績拉升可能；展望明年，白秉諺預估，明年英利-KY業績成長目標約10%到20%。

觀察今年和明年資本支出規劃，白秉諺預估，今年英利-KY資本支出可能維持去年約新台幣18億元水準，由於明年有較多電動車平台開發專案，預估明年資本支出將較今年增加20%，仍在持續規劃中。

法人問及原材料成本上漲影響，白秉諺指出，國際鋼材價格今年成本較去年增加約5%，鋁合金材料價格年增約18%，影響今年毛利率表現，不過下半年經濟成長趨緩、原物料價格回落，鋼材價格在7月開始小幅回落，若原材料價格續降，第4季至明年毛利率有機會轉好。

根據資料，今年第1季電動車占英利-KY整體銷售比重約16.7%，第2季占比提升至18.2%，第3季大幅增加至28.6%。

從客戶來看，今年前3季一汽大眾占英利-KY整體業績比重降至42%，北京奔馳占比降至約20.7%，沃爾沃（Volvo）及領克占比增加至13.6%；從產品銷售比重來看，前3季車身沖壓件占比約43.9%，車身安全件占比約14.6%，底護板占比約10.08%，儀錶板骨架占比約8.4%。（編輯：張均懋）1111116