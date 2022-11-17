台聚：光伏需求不如預期 EVA第4季易跌難漲

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（中央社記者賴言曦台北17日電）台聚今天召開法人說明會，副總經理吳銘宗表示，EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚物）因PV（光伏）等需求不如預期，加上中國新產能投產，預估第4季價格易跌難漲；PE（聚乙烯）則因需求低迷，銷量短期難突破。

台聚今年前3季歸屬母公司業主淨利新台幣10.63億元、年減70.5%，每股盈餘0.99元。

針對原料後續走勢，吳銘宗表示，原油需求受到大環境不佳而減少，不過供應面因石油輸出國家組織（OPEC）減產支撐，預估原油價格短期內將呈區間震盪，但對台聚來說，原油行情維持60多美元，對生產鏈會是比較健康的情況。

吳銘宗說，美國乙烯充足供應至亞洲，但MTO（甲醇製烯烴）廠家不堪高價甲醇成本，紛紛減產外購，支撐乙烯價格落在850至950美元間；醋酸乙烯則因下游需求偏淡，現貨價格較第3季大幅下調，目前歐洲不需亞洲現貨支援，因此亞洲整體供應相對穩定，價格波動幅度不大。

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產品面展望部分，吳銘宗指出，受俄烏戰爭、高通膨及中共20大後沒有釋出利多經濟政策影響，市場觀望氣氛濃厚，今年第4季PV需求不如預期，鞋業、熱融膠需求預期偏淡，且新疆天利公司20萬噸新產能9月底已投產，EVA供給增加，第4季價格易跌難漲。

至於PE方面，吳銘宗表示，在全球通膨、升息干擾下，市場需求持續低迷，在價格競爭激烈下，PE銷售量對台聚來說，短期恐難以突破。不過台聚將持續推廣高性能EVA產品，並提升HD（高密度）、LLD（線性低密度）產品品質，持續開拓高端市場。（編輯：蘇志宗）1111117