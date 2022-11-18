台瑞經合會議 中華電郭水義任台方主席促交流

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（中央社記者江明晏台北18日電）「第38屆台瑞經濟合作會議」今天登場，中華電信總經理郭水義以台方主席身分致詞表示，會議聚焦「永續製造」及「智慧醫療」兩議題，促成台灣、瑞典雙方技術交流，以及拓展雙邊合作商機為目標。

中華民國國際經濟合作協會（簡稱國經協會）與瑞典貿易暨投資委員會（Business Sweden）今天在台共同舉行「第38屆台瑞經濟合作會議」，由中華電信總經理郭水義與瑞典愛立信集團代表尼爾森（Mats Nilsson）視訊連線主持大會開幕儀式。

郭水義以台方主席身分致詞表示，本次會議聚焦「永續製造」及「智慧醫療」2個產業議題，以促成台灣、瑞典雙方技術交流，以及拓展雙邊合作商機為目標。

他指出，展望未來，台灣將以聞名全球的先進智慧製造實力，來達成提升能源效率、落實減碳的永續製造轉型，並完成2050淨零碳排的國家政策。在智慧醫療方面，郭水義也以疫情過後所衍生的遠距診治、精準醫療的新需求，以及台灣、瑞典兩國目前所累積的數位醫療成果，作為雙方未來合作發展的基礎。

在「智慧醫療」分組中，中華電信以「遠距技術於基礎醫療之應用」為題，介紹中華電自主研發遠距醫療平台，提供包括遠距門診、遠距會診與居家訪視等解決方案，已在台灣導入10個醫療機構成功案例，讓偏鄉衛生所、診所享受醫學中心資源，達成醫療平權。

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「永續製造」分組中，中華電信以「5G企業專網與智慧製造應用」為題，介紹自主研發的5G MEC（Multi-access Edge Computing），結合企業專屬基地台及邊緣運算網路，達成5G高速率、低延遲、大連結的特性，實現製造業智慧化升級，針對海內外製造業的需求，提供5G企業專網的解決方案。

「台瑞（典）經濟合作會議」歷經30餘年，未曾間斷，兩國政府及工商界均高度重視，也是台灣與北歐地區進行科技交流與合作的重要管道。今年大會因應科技與潮流之趨勢，首度發行會議紀念NFT。（編輯：翟思嘉）1111118