大同：北捷5機廠太陽能減碳 19座大安森林公園吸附量

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（中央社記者潘智義台北18日電）大同集團總經理王金來今天表示，大同以全資子公司同陽能源標得北捷在雙北6個機廠中的5個機廠屋頂太陽能建置案，建置容量共計13.94MW，全數案場已在9月完成掛表。

大同集團旗下同陽能源今天與台北捷運公司共同舉辦綠能成果記者會，王金來指出，北捷在雙北5個機廠屋頂太陽能案場每年約可減少7095公噸的碳排放量，相當於19座大安森林公園的碳吸附量，

北捷說明，最新完成掛表的新莊機廠太陽能案場，可為接下來的一年帶來1800萬度的電，約新台幣2000萬元的收入；北捷太陽能發電量大概可供6000個家庭使用電力，而北捷約有6300位員工，相當於北捷的太陽能發電正好夠員工家庭使用的概念。

北捷指出，目前北捷一天約200萬人次運量，系統本身就是綠色運輸，希望未來能與廠商就既有的太陽能案場繼續擴充，或找適合場域建置新的案場，讓資產能夠活化。

除了北捷的太陽能發電案場，王金來強調，大同集團締造全台公有房舍屋頂太陽能建置案量最多紀錄，大同於民國99年即已投入太陽能電廠規畫建置，至今進入第12年，總建置容量向300MW邁進，全台包含離島建置案場已超過1300處。

他說，大同也可將台北捷運機廠屋頂產生的綠電，協助轉供給要節能減碳的機構，讓減碳與社會責任能夠雙雙實現，台北捷運公司也可因綠電轉售民間業者獲得較好的電費回饋，共創多贏。

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台北捷運公司6座捷運機廠太陽能案場5座由大同集團的大同智能公司設計、規畫與施工，分別為土城機廠（4999.83kWp）、蘆洲機廠（2993.76kWp）、木柵機廠（813.78kWp）、內湖機廠（1529.88kWp），以及今年9月完成掛表的新莊機廠（容量3599.64kWp），總建置容量達到13.94MW。

大同說明，本次透過台北捷運機廠屋頂太陽光電獲得綠電，再由旗下具售電業執照的大同智能將綠電轉供給有意購買綠電的金融業者，商業模式也將應用服務於更多綠電需求者。（編輯：楊蘭軒）1111118