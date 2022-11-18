國泰金啟動史上最大規模現增 年底前募滿15億股

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（中央社記者蘇思云台北18日電）國泰金今天公告，這次規劃現金增資發行15億股，現增基準日為12月11日，最後過戶日為12月6日，年底前資金有望到位。依近期股價換算，有望募集超過新台幣500億元，將是史上最大規模現增案。

國泰金控今天晚間發布重大訊息，說明現金增資發行15億股的發行條件與認股基準日。現金增資認股基準日為12月11日，最後過戶日為12月6日，其中原股東及員工股款繳納期間為12月14日到12月22日，特定人認股繳款期間為12月23日到12月26日，意味資金有底前有望到位。

國泰金財務長陳晏如告訴中央社記者，這次增資主要因應2項風險，第一是國泰人壽原先規劃明年增資因應未來接軌IFRS 17，不過，今年以來通膨高漲、地緣政治緊張、升息造成資本市場波動，因此把國壽明年增資計畫提前執行，確保有更多空間抵禦資本市場變化。

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陳晏如指出，第二，國泰產險的防疫保單今年前10月理賠金額達180億元，國泰產險6月已增資100億元，為了進一步強化風險承擔能力，因此再規劃現金增資。

國泰金10月24日決議現增15億股，當時說明每股價格落在新台幣26元到40元間，規模暫定450億元，其中規劃注資國泰人壽350億元、國泰產險100億元。後續如果依照近期股價中位數換算，增資募集總金額有望超過500億元，將是國泰金史上最大規模現金增資案。（編輯：潘羿菁）1111118