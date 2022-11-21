億光撤告 特力屋：盼雙方持續加強合作

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（中央社記者江明晏台北21日電）LED大廠億光電子今天宣布撤回於台灣智慧財產及商業法院控告特力屋有關專利侵權訴訟，特力屋今天發布聲明，對此表示歡迎，並希望雙方未來持續加強合作。

億光電子在11月初向台灣智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟，控告特力屋、展晟照明及中國電器所販賣燈泡、燈管及吸頂燈等系列LED產品侵害億光台灣專利，並向被告請求損害賠償新台幣3億元及立即停止製造、進口、販賣該系列侵權產品。

當時特力屋發布聲明回應，特力屋業務性質為商品通路，本身並不從事商品製造，與供應商均簽訂不侵害專利權保證，一向致力保障他人合法智慧財產權，也不願介入他人間的專利爭議。

LED大廠億光電子今天宣布撤回於台灣智慧財產及商業法院控告特力屋有關專利侵權訴訟，特力屋對此表示歡迎，並希望雙方未來持續加強合作。

特力今天聲明指出，特力屋致力保障合法智慧財產權，長久以來均以創造並維護消費者福祉為最高目標，日後仍將一本初衷，為消費者提供多樣化優質商品，並與所有供應商攜手共創價值。（編輯：張均懋）1111121