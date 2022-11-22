國產建材南港大型開發案動工 預計2027年完工

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（中央社記者賴言曦台北22日電）國產建材集團南港大型開發案今天動工，董事長徐蘭英表示，本案分為A、B兩棟， A棟為國產自有商辦大樓，B棟為代興建的台北市政府大樓，預估2027年完工，國產預計可分回約4.6萬建坪及550個車位，未來不排除租售。

國產建材今天舉辦集團企業總部暨台北市政府衛生局辦公大樓新建工程動土典禮。徐蘭英表示，南港大型開發案位處大台北「東區門戶」的軸心地段，完工後可擦掉松山車站商圈與南港車站商圈的界線。另外，未來大樓除了自用外，國產也不排除朝出租或出售的方向進行規劃，貢獻集團營收。

國產南港大型開發案占地6500坪，預估開發總樓地板面積約6萬多坪。A棟為集團完全持有的商辦大樓，建築高度超過100公尺，地上26層、地下5層，B棟則是樓高20層。

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國產說明，A棟目前規劃B2到5樓大露台可做商場，5樓以上則為商辦，商場部分保留各種空間的彈性規劃，可以橫向做單層商場，也可以做垂直商辦。其中，5樓景觀大露台挑高12至18米，採用ARUP懸吊系統設計，可結合植栽景觀、藝術、主題，規劃不同的餐飲或商業空間使用。

由於國產南港大型開發案鄰近南港車站，具備4鐵共構題材，區域內包含國家生技產業廊帶、流行音樂與文化產業，並延伸發展軟體與會展園區；法人分析，潛在開發利益約達新台幣300億元以上。（編輯：郭無患）1111122