台亞看好第3代半導體商機 布局功率元件

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（中央社記者潘智義台北22日電）台亞半導體今天召開法人說明會，總經理衣冠君表示，因應淨零碳排趨勢，全球即將迎來新能源世代，第3代半導體具備高耐溫、高耐壓、開關速度及導熱良好的特性，將可落實於生活產品；台亞並將積極投入功率元件的生產。

衣冠君指出，第3代半導體可顯著提升交流電到直流電（AC-DC）、直流電到交流電（DC-DC）的電源轉換效率，應用於日常生活，如電源供應器，高階筆電適變器（Adapter），大瓦數快充，馬達，電動車電池充電器（On Board Charger）車用逆變器，光伏，不斷電系統（UPS），5G通訊，風力發電等。

因此，台亞日前董事會已通過2023年於矽基氮化鎵（GaN on Si）產品將投入約新台幣16億元資本支出，積極投入半導體功率元件的生產。

針對營運展望，他表示，今年全球主要經濟體因抑制通膨而陸續升息，加上俄烏戰事未解、美中科技戰再起、中國清零防疫政策衝擊供應鏈需求，但預期2023年全球經濟將逐漸緩慢復甦。今年客戶庫存仍居高，迫使消費性與家電市場終端客戶拉貨動能疲弱，下單轉趨保守。

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台亞除了持續深化與穿戴產品的夥伴關係，維持既有感測元件訂單，短波紅外（SWIR）產品將進攻非侵入式血糖、血脂與血液酒精濃度監測，搶攻健康管理商機；而既有一般型光耦將由原家電與消費性電子市場進階轉型成高速光耦，切入更著重資料傳輸的工業通訊領域。

為提升電源轉換效率，台亞及旗下子公司積亞半導體分別投入矽基氮化鎵（GaN on Si）及碳化矽半導體功率元件（SiC）產品相關規劃，並陸續添購關鍵設備，建置生產第3代功率半導體使用的無塵室，預計2023年下半年開始試機、試產，提供產品驗證，並預期2024年產能擴大。（編輯：楊蘭軒）1111122