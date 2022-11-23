洛碁飯店集團明年第2季拚轉盈 評估重新擴張據點

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（中央社記者江明晏台北23日電）連鎖飯店集團洛碁疫情期間瘦身據點，發言人崔潔民表示，今年前3季虧損縮小，加上國境解封，12月訂房年成長30%，但航空運能未恢復，估明年第2季才會轉盈，也評估重新擴張據點。

洛碁創立於2007年，從一間飯店做起一路壯大，在2019年時，在台北已拓展至20個分館，一共有1500間房間，並獲得日本旅遊集團H.I.S投資，並成為洛碁最大股東。

連鎖飯店集團洛碁今天舉行線上法人說明會，發言人崔潔民表示，疫情時飯店經營不易與租約陸續到期，洛碁陸續關閉部分據點，目前在台北市只剩下15間分館。

他指出，疫情前，台灣旅客人數屢創新高，洛碁旗下據點大概有85%左右的住房率，平均客房單價約新台幣2500元左右，無奈在2020年起遭逢疫情衝擊，外來旅客雪崩式下滑，洛碁以關閉店點、控制費用、部分轉為防疫旅館因應，整體住房率下滑至30%，平均房價2000元左右，今年第3季淨值低於3元，股東會已通過減資彌補虧損。

隨著今年國際間疫情干擾淡化，飯店營運開始復甦，洛碁今年首季營收年增28%，第2季雖然台灣國境開放不如預期，但在防疫旅館挹注下，營收仍年增52%，第3季則受惠國旅復甦加上旅遊補助，營收年增64%。

累計前3季，洛碁營收新台幣3.78億元，年增147%，淨損1.89億元，已較去年同期虧損的2.7億元縮小；今年前3季每股虧1.73元，虧損幅度縮小。

展望後續，崔潔民表示，第4季國境開放，來台人次進一步提升，目前飯店12月的預定狀況比去年同期高出30%，但初期入境台灣仍有人數上限，加上各國航空運能尚未完全復甦，預估還會有6個月的過渡期，明年第2季經過資源盤整和人力缺口補充後，有望回到疫情前的水準，預估第2季就可以轉盈。

崔潔民進一步說，洛碁初期以恢復疫情前的營運水準為目標，也會評估重新擴張據點，恢復分館數量，並不排除引進策略性投資人。

面對疫情後的市場，他表示，洛碁在疫情前的旅客國籍占比中，日籍占比38%，其次為中國和港澳客，考量中國尚未解封，加上日圓匯價大幅貶值，目前洛碁目標客群將放在東南亞和韓國旅客。

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展望未來，洛碁提出四大營運策略，第一，強化國旅，疫情期間洛碁已開發會員系統，將持續強化鞏固本國客源，也會持續和高鐵合作販售；第二，會透過H.I.S最大股東資源，取得日本、韓國、東南亞的團客和自由行旅客；第三，洛碁雖少了5個館店，但會持續透過電子控管效率化，降低空房率，實現全年無淡季的目標；第四，將整合有投資關係的KKday、My Taiwan Tour等關聯企業包裝在地化、客製化旅宿整合體驗，拓展全球市場。

同時，崔潔民指出，洛碁對內會進行作業流程效率化，減少重複勞動作業，實現人力運用效率化，控制人力成本，提高獲利；並加強人才培訓、建構人才庫。（編輯：楊凱翔）1111123