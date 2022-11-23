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瑞士創新論壇邀5家台灣新創 首設台北主題展區

2022/11/23 19:08（11/23 19:21 更新）
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瑞士創新論壇邀請台灣新創團隊參加，展現台灣科技開發應用實力。左起為：Skyvor創辦人高子翔、航見科技代表黃嬿儒、駐瑞士代表黃偉峰、艾知科技共同創辦人李芷婷、優必闊科技副總經理何建德。（駐瑞士代表處提供）中央社記者田習如傳真 111年11月23日
瑞士創新論壇邀請台灣新創團隊參加，展現台灣科技開發應用實力。左起為：Skyvor創辦人高子翔、航見科技代表黃嬿儒、駐瑞士代表黃偉峰、艾知科技共同創辦人李芷婷、優必闊科技副總經理何建德。（駐瑞士代表處提供）中央社記者田習如傳真 111年11月23日
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（中央社台北23日電）今天舉行的「瑞士創新論壇」首度邀請台北為本年度國際焦點城市，並邀請5家台灣新創團隊參加，駐瑞士代表處也在會場提供台灣美酒、美食，帶給800多位國際新創圈人士深刻的台灣印象。

在巴塞爾（Basel）舉行的瑞士創新論壇（Swiss Innovation Forum）是由瑞士聯邦政府創新局（Innosuisse）、智慧財產局與企業界共同支持，每年邀請一個城市作為國際焦點。

過去曾邀請德國柏林、芬蘭赫爾辛基及以色列特拉維夫等作為焦點城市，今年是疫情以來首次大規模舉行，並以台北為焦點城市，瑞士主辦單位提供補助邀請5家台灣新創業者代表參加。

駐瑞士代表處代表黃偉峰到場感謝台灣新創團隊的參與。他表示，藉這次在台北主題城市展區，向歐洲國家新創業界、重要產業協會及企業界與會者呈現台灣尖端產品及技術，協助台灣新創團隊前進國際市場，也希望促進台灣成為全球新創供應鏈的重要夥伴。

參與這次瑞士創新論壇的5家台灣新創業者，包括開發端到端智慧無人機解決方案的艾知科技，以及擁有10多國合作夥伴的拓撲無人機雲平台（Topology）開發者航見科技。

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除了無人機領域，在台灣最受矚目的半導體界，則有專注於可降低切換損耗的碳化矽（SiC）功率元件設計公司即思創意；歐洲熱門的能源領域，參加者是已在美、加、日、法、印度等5國設有分公司的智慧電表等能源物聯網管理平台開發商優必闊科技。

此外，代表台灣的還有歐洲台灣生技協會（ETBA）會長高子翔在巴塞爾設立的數位醫療新創公司Skyvor Medical，它致力於開發一套完整的數位醫療系統以支援執行分散式臨床試驗，曾獲瑞士Venture Kick及Innosuisse的新創獎項。（編輯：韋樞）1111123

瑞士創新論壇邀請首次邀請台北作為主題城市，國際新創界人士在展區與台灣團隊互動熱絡（駐瑞士代表處提供）中央社記者田習如傳真 111年11月23日
瑞士創新論壇邀請首次邀請台北作為主題城市，國際新創界人士在展區與台灣團隊互動熱絡（駐瑞士代表處提供）中央社記者田習如傳真 111年11月23日

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