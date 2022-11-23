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虹堡訂單看到明年第1季 拚2023維持良好成長

2022/11/23 20:18
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（中央社記者吳家豪台北23日電）工業電腦廠虹堡今天舉辦法人說明會，董事長辛華熙表示，訂單能見度看到明年第1季，但通膨、升息及俄烏戰爭影響消費性電子需求，對明年上半年不敢太樂觀，目前尚未有客戶取消訂單，明年全年有機會維持良好成長性。

虹堡為國內IC晶片卡讀卡機及POS（銷售時點情報系統）設備製造商，產品應用場域涵蓋金融、餐飲零售、醫療照護、交通運輸、自助加油站、充電樁及無人自助販賣機等。

今年前3季虹堡合併營收達新台幣50.09億元，年增69%，主要成長動能來自美洲及歐洲地區；稅後淨利5.25億元，年增3.81倍；每股盈餘5.77元。

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辛華熙指出，第4季通常是虹堡全年營收高峰，第1季會下滑，雖然沒看到客戶取消訂單，但在通膨、升息及俄烏戰爭影響下，對明年上半年不敢太樂觀，明年全年有機會維持良好成長性，不過還要觀察市場變化。

由於在手訂單數量龐大，辛華熙透露，虹堡已規劃建置中壢新廠，產能占比將達25%至30%，預計明年第2季加入生產行列。今年下半年缺料問題緩解後，等到明年建立新產能，就可以陸續消化在手訂單。（編輯：楊蘭軒）1111123

#虹堡
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#俄烏戰爭
俄烏戰爭
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