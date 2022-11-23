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止步連6季下降 金控集團對中國曝險轉增

2022/11/23 21:52
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（中央社記者謝方娪台北23日電）金融業近年對中國曝險持續呈現下降趨勢，不過金管會最新揭露，今年第3季底金控集團對中國曝險達新台幣2.23兆元，季增361.78億元，終止連6季下滑，其中在中國投資及同業拆借雙雙轉增。

金管會網站揭露，今年第3季底本國金控集團海外曝險合計達25兆4384億元，季增1兆4833億元；金控集團前10大曝險地區依序為美國、中國、英國、法國、香港、南韓、澳大利亞、日本、加拿大及阿拉伯聯合大公國，和第2季底相同。

受到美中角力及中國監管政策等因素影響，近年金融業對中國曝險持續縮手，不過金管會最新統計揭露，第3季底金控集團對中國曝險合計達2兆2345億元，終止連6季下降，反而季增361.78億元。

金控集團曝險主要包含「存放及拆放金融同業」、「放款」及「投資」3大項，另受到「放款已提列呆帳」及「投資已提列評價或減損」2變數影響曝險總額。第3季金控集團對中國曝險，除了放款減少，投資及同業拆借金額雙雙呈現上揚。

根據金管會統計，截至第3季底金控集團對中國放款總額達6672.6億元，季減19.75億元；投資總額達1兆3445億元，季增127.96億元；存放及拆放金融同業總額達3041.97億元，季增440.11億元。

另第3季底金控集團在中國放款已提列呆帳達93.36億元，較第2季底下降；不過投資已提列評價或減損持續上升至721.15億元，主要反映股債雙跌所致。

金控業者分析，因大環境經濟前景不明朗，當地台商或外商不敢大膽舉債，營運週轉金自然借少還多，導致金控集團在中國放款呈現下降，不過同業拆借對象是金融業，風險相對可控，因此金額反而呈現上揚。

金控業者認為，雖然第3季對中國短線投資增加，在中國經濟情勢尚未明朗前，應不至於自此翻轉、持續反向加碼提高對中國曝險。

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台灣金融研訓院金融研究所長林士傑表示，今年上半年中國經濟景氣、股市及房市低迷，房市及共同富裕政策導致股債市流動性風險大增，國內金控紛紛減持部位，不過中國第3季國內生產毛額（GDP）年增率優於市場預期，略有好轉。

林士傑提到，中共20大前，中國政府以維持金融穩定為優先，反映在金控集團對中國投資部位短暫回升，不過若對比去年同期，金控集團對中國曝險仍呈現下滑，長期而言，金控集團減少對中國曝險趨勢應仍然不變。（編輯：楊蘭軒）1111123

#中國
#金控集團
#金管會
林士傑
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