台灣福興工業投資20.9億元 屏東科技園區設分公司

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（中央社記者鄭鴻達台北24日電）經濟部加工出口區管理處今天指出，近期核准2家企業進駐，其中門用五金產品專業製造廠台灣福興工業，將投資新台幣20.9億餘元，於屏東科技產業園區設立分公司營運，以擴大生產規模。

加工處透過新聞稿表示，投資審查小組近期核准通過2家企業進駐，首先是台灣福興工業將投資20.9億餘元，於屏東園區設立分公司營運；另一家為熊有良心室內設計投資3200萬元進駐高雄軟體園區。此2投資案預計在高屏地區創造逾300個工作機會。

加工處說明，台灣福興工業為全球門控安全科技的領導者，主要從事家用、商用型門鎖及電子鎖的製造及銷售，為全球最具規模的門用五金產品專業製造廠，成立逾一甲子以來，曾被雜誌評選為「隱身鄉間的世界冠軍」之一，也曾獲產業科技發展獎、國家磐石獎、台灣精品標誌等獎項肯定。

加工處指出，福興工業公司產品以外銷為主，北美地區為其主要市場，占比近7成，並於台灣、中國及美國等地共有9大營運據點，這次投資以擴大生產規模，提供客戶更優質服務。

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加工處表示，熊有良心室內設計這次投資將進駐高雄軟體園區，將結合園區內科技軟體廠商，共同建置完整的銷售平台及軟體資訊系統，與業界合作創新發展。

加工處說明，熊有良心室內設計由消費者角度出發，將傳統室內設計數位化，研發室內設計電子商務平台，讓消費者可藉由平台篩選機制，精簡濃縮諮詢到完工的時程，讓比價資訊更透明，也加速媒合消費者及設計師。（編輯：蘇志宗）1111124