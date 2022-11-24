群創光電巨型導購牆進駐 SOGO估帶動逾1成消費人潮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北24日電）疫後虛實整合商機爆發，遠東SOGO百貨與群創光電攜手打造全台首座6乘3公尺虛實互動導購牆，透過線上線下整合強化行銷力，有望提升1成以上消費人潮，搶攻歲末億元聖誕大單。

研調機構Maximize Market Research指出，疫情零接觸激發互動顯示螢幕創新科技運用，2027年互動影音牆預估達308億美金產值，2021至2027年複合成長率8.5%；零售業平均使用6台以上顯示螢幕，相較其他產業更高。

群創光電資訊及通用產品中心總經理王志鉉指出，場域導入數位看板，是看重其「導流導購」解決方案，除了展現企業數位創新力，對於集客與坪效也有更多期待。例如為了黏住消費者目光與停留時間，群創首創開發「拉霸 Lucky Draw」零接觸體感遊戲，邀請歐洲美妝連鎖品牌進行互動遊戲，並串聯SOGO LINE官方帳號，導購至品牌櫃位。

SOGO百貨復興館是全台零售坪效王，一坪創造新台幣113.3萬營收，SOGO百貨副總經理楊政憲表示，百貨業應為社交中心，而不只是購物空間，為兼顧坪效與體驗成效，導入有趣的導購技術，能將虛擬顧客帶回實體場域。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

楊政憲表示，這次邀請美妝業者搶頭香，主因是化妝品區占SOGO全館坪數2%，一年卻可創造全館1/4業績，美妝業者也是數位看板重量級採用者。

楊政憲強調，「新世代消費者的喜好已經不是我通通塞給你，而是要提案給客人，這個提案包括視覺、空間、商品陳列等」，這次公共藝術、拉霸Lucky Draw以及新品王體感互動，結合視覺、空間、商品陳列以及體驗，盼為年底聖誕促銷旺季提升1成以上消費人潮。（編輯：翟思嘉）1111124