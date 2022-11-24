鴻海子公司再砸10.2億元 注資電動車事業

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）鴻海今天傍晚公告，子公司Foxconn EV Technology Inc.再注資3300萬美元（約合新台幣10.2億元），給Foxconn EV System LLC，持股比例維持100%。鴻海指出，主要目的為長期投資。

Foxconn EV Technology是鴻海集團在海外布局電動車事業的重要公司，去年11月鴻海與美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors正式簽署俄亥俄州Lordstown廠房最終資產購買協議，Foxconn EV Technology即是投資主體。

5月30日鴻海曾公告Foxconn EV Technology增資4193.2萬美元（約合新台幣13億元）挹注Foxconn EV System LLC。

展望明年電動車布局，鴻海日前在線上法說會指出，在台灣，Model C交車給納智捷、並興建高雄電池中心；在美國生產INDIEV原型車、量產Monarch電動農用車；在泰國興建電動車製造工廠，在沙烏地阿拉伯推進軟體及工程服務，在印尼推進電動巴士及電池製造；在墨西哥擴建車用零組件工廠。

5月12日，鴻海曾公告Foxconn EV Technology Inc.投資5500萬美元（約合新台幣17億元）取得MIH EV Design LLC.約55%股權。

MIH EV Design LLC是鴻海子公司與美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown合資，服務全球原廠委託製造（OEM）客戶，並引入MIH電動車聯盟的開放平台設計，這也代表鴻海集團正式取得Lordstown在美國俄亥俄州生產和裝配廠，確立在北美電動車生產基地。（編輯：楊蘭軒）1111124