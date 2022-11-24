Fed偏鴿台股勁揚 法人：後續觀察外資動向及成交量能

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（中央社記者韓婷婷台北24日電）台股今天開高走高，收在最高點14784點，創2個月來新高。法人表示，美國聯準會（Fed）升息壓力減輕，股市信心回升，開啟一波反彈行情；台股具備低本益比及高股利率2大優勢，但續航力仍需觀察外資動向及成交量能。

Fed最新公布的會議紀錄立場偏鴿，激勵美股23日全面走揚；加權股價指數今天終場上漲175.46點，漲幅1.2%、收在14784點，成交值新台幣2172.02億元。

統一中小基金經理人林世彬表示，根據彭博數據，截至11月24日，加權指數彭博預估獲利本益比10.54倍，遠低於歷史平均的14.81倍。台股殖利率也相對誘人，截至11月23日，台股殖利率達到4.46%，遠高於美國的1.58%、中國的2.99%及韓國的2.03%。

林世彬表示，美國10月通膨數據出現顯著降溫，聯準會升息壓力減輕，使股市信心回升，開啟一波反彈行情。同時，美元指數高點回落，推動近期資金開始流出美國，轉向新興市場。台股具備低本益比及高股利率2大優勢，對資金具有吸引力。

群益葛萊美基金經理人莊慧君表示，第4季旺季不旺成定局，廠商持續去庫存，不過部分產業供需開始出現築底情形，殺低賣壓可望舒緩，資金將轉為尋求布局時點，操作上伺機汰弱留強，2023年成長把握度高、產業可望復甦的標的具吸引力。（編輯：楊蘭軒）1111124