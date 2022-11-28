永彰轉型深耕4大領域 攻電動車充電管理和電池

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）永彰科技轉型布局4大領域，電動車相關部分，永彰鎖定集合式住宅充電管理方案，掌握上游鋰電池代理外，也在觀音廠區布局電池模組組裝。

永彰下午接受券商邀請參加線上法人說明會，總經理林柏青表示，永彰機電更名為永彰科技後，轉型深耕熱管理、能源科技、智慧製造、智能建築等4大領域。

其中在智慧製造，永彰從代理銷售機械手臂和日系變頻器，衍生布局自動化系統整合方案；在熱管理的電動車領域、以及熱管理和能源科技的儲能產業，永彰掌握上游鋰電池代理之外，也在觀音廠區布局電池模組組裝。在汽車領域，近年永彰布局售後維修（AM）市場。

在智能建築，林柏青指出，永彰布局集合式住宅充電管理方案，包括智能電源管理系統、維修保養、快充和座充方案等；此外，永彰也布局免鑰匙啟動（keyless）方案，從房車晶片帶進智能建築門鎖認證、智能電梯等應用。

法人指出，永彰在熱管理客戶除了既有裕隆汽車外，也切入Highly Marelli、旭發國際、聰德貿易等；在能源科技，永彰與日立等日系客戶關係仍密切；在智慧製造，永彰持續代理日立變頻器、可程式控制器、那智不二越（Nachi）和發那科（Fanuc）機械手臂等。

觀察近年營運，永彰財務部經理謝淑蘭指出，近年營收下滑、虧損增加，主要是中國大陸100%子公司永彰汽車電子（杭州）受到銷售區域汽車市場銷售變動，影響甚鉅，加上納智捷在中國大陸銷售數量大幅下滑，另外東風裕隆汽車破產清散，納智捷退出中國市場，永彰作為協力廠商受到波及，陸續停止杭州永杭生產業務。

謝淑蘭表示，永彰開始轉虧為盈計畫，去年開始毛利率提升，虧損下降，到今年第3季底，資產總額從去年同期新台幣14.7億元降至12.16億元，主要是清償銀行借款、負債減少2億多元；儘管前3季累計合併營收從去年同期5.2億元降至今年4.17億元，但產品優化，毛利率從18.9%提升至24.5%，不過轉投資中國大陸惠州市易進工業決定出售資產、遣散員工，永彰業外支出增加轉投資虧損。（編輯：楊蘭軒）1111128