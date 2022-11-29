加工處助廠商數位轉型 培育南部近百高階人才

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（中央社記者鄭鴻達台北29日電）經濟部加工出口區管理處今天表示，透過「數位轉型共創基地」輔導南部廠商數位轉型，今年培育出南部數位轉型長47人、數位轉型顧問48人，並促成6案數位轉型POC（概念驗證）示範案例，共吸引廠商投入新台幣6280萬元的資源。

加工處發布新聞稿指出，為協助區內廠商數位轉型，由加工處與資策會合作推動的「數位轉型共創基地」，是全台灣首座「數位轉型共創基地」，並以此推動數位轉型共創實證課程，輔導南部廠商運用新興科技數位轉型。

加工處說明，數位轉型共創實證課程所衍生的6組POC概念驗證，今年已邁入第2年，案例包括華泰電子與新亞洲儀器，以高階AOI技術輔助SMT人員降低覆判，提升生產品質暨效率。

第二，華彩塗料與惇凰科技建構塗料酸鹼值自動檢測，大幅降低塗料生產過程所需時間與材料成本，並將第一線人員調色經驗，透過數位化保留；穎崴科技與兆米智慧則運用AI，提高探針產品瑕疵檢測速度，並降低人員覆判機率、提升良率。

加工處也攜手資策會，在全球數位轉型浪潮中，協助廠商運用5G、AIoT等數位科技，提升企業產業創新能量，今年促成10組資服業與製造業者跨域合作，推動企業轉型升級，並輔導12家共18案的區內廠商，申請政府補助及獎項等資源，其中有6案獲得政府資源。

加工處說明，如佳凌科技過往採用人力分類不良的NG品，藉由協助媒合佳凌科技與華成自動化合作，整合廠內各工作站機台，並規劃導入協作機器人協助機台上下料作業，以達節省人力物力，擴大產線效能。

不僅如此，加工處也協助維勝特公司規劃B2C線上銷售平台、3D展覽館，以創造企業面對終端消費者的新商機。

加工處也表示，此外，該處也輔導園區內事業申請政府資源，今年共獲得近1300萬元補助款，為新創企業活絡商機創造管道。（編輯：趙蔚蘭）1111129