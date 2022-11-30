鴻海製造商用電動皮卡 Lordstown：開始出貨交車

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors宣布，鴻海製造的電動皮卡車款，已經開始出貨，首批陸續有500輛電動皮卡從鴻海俄亥俄州電動車廠區交車。

Lordstown於美國時間29日在官網宣布，Endurance系列純電動皮卡車已經獲得官方批准，獲得美國環境保護局（EPA）和加州空氣資源委員會（CARB）認證，首批中的第一批消費者訂購車款，已經從鴻海集團在俄亥俄州電動車廠區離廠並交車。

Lordstown指出，首批陸續有500輛電動皮卡從鴻海俄亥俄州電動車廠區交車給消費者，預期產能在解決供應鏈限制後，將逐步爬升並加速。

鴻海集團先前正式取得Lordstown在美國俄亥俄州生產和裝配廠，確立在北美電動車生產基地，今年5月，鴻海完成俄亥俄州資產購買協議後，開始在俄亥俄州工廠展開電動車製造業務，廠區電動皮卡產線進入量產，曳引車產線預計明年第1季生產。

鴻海在11月上旬公告子公司投資1.7億美元（約合新台幣54.3億元）參與Lordstown Motors Corp.（LMC）私募有價證券。鴻海當時指出，此次股權投資，建立與LMC更緊密合作關係，LMC將增加整車代工設計的業務，進一步推動LMC深化與MIH開放電動車聯盟合作。（編輯：張均懋）1111130