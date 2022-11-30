台灣首檔期權策略型ETN發表會 12/2登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）首檔期權策略型ETN「策元大加權策略N」發表會將於12月2日登場，台灣期貨交易所表示，掩護性買權（Covered Call）投資策略可為投資人在市場風險波動環境下，降低投資風險。

期交所、元大證券、台灣證券交易所及台灣指數公司，將於12月2日上午共同舉辦「發行量加權指數掩護性台指買權價外5%報酬指數」暨ETN產品（簡稱「策元大加權策略N」，代號 02001S）發表會。

期交所透過新聞稿表示，此次發表會將邀請期交所、元大證券、證交所及台指公司代表致詞，並安排台指公司介紹「發行量加權指數掩護性台指買權價外5%報酬指數」，元大證券也將首度發表「發行量加權指數掩護性台指買權價外5%報酬指數ETN」，透過專題分享以利各界更加了解期權策略指數及商品特色。

期交所指出，「策元大加權策略N」是國內首檔期權策略型ETN，運用指數引進國際掩護性買權（Covered Call）投資策略，為投資人在市場風險波動環境下，降低投資風險，穩中求益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

期交所表示，「策元大加權策略N」指數是透過長期持有發行量加權股價指數成分股所代表的加權報酬指數作為多頭部位、並賣出期交所的價外5%近月台指買權契約，藉由設定停利點犧牲超額報酬的機會換取權利金，在股市下跌或盤勢波動不大時有機會增添收益，期盼對投資績效產生「掩護」效果。

期交所引述彭博（Bloomberg）資訊，統計截至今年10月，全球以掩護性買權（Covered Call）策略指數所發行的ETN規模，合計達6.8億美元，以美國及韓國為主要市場。（編輯：楊凱翔）1111130