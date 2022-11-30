車輛資料存取證策略聯盟成立 期健全保障

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（中央社記者張建中台北30日電）工研院推動成立車輛資料存取證策略聯盟（SIG），投入開發汽車區塊鏈技術，並訂定事件資料紀錄器的標準規範，透過技術加值發揮更大影響力，建立未來智慧車輛健全保障。

工研院服務系統科技中心副執行長張傳育及公路總局、車輛研究測試中心與寶錄電子等產官學研代表今天一同出席SIG成立記者會。

張傳育表示，工研院發展關鍵硬體「匯集區塊鏈與物聯網資料的可信賴裝置」，可確保車輛資料來源正確性並提升保護資料數據可信度，強化車輛關鍵資料存證的證據力。

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張傳育說，建置行車資料存證平台，提供第三方認證角色服務，成為未來監理單位採信的重要依據，釐清相關行車責任及賠償事宜，並提供汽車保險業者、汽車產業與政府機關有效的加密服務與產業規範。

工研院表示，由產官學研成立聯盟，開發汽車區塊鏈技術，再由陽明交大事故鑑定中心、台灣車聯網產業協會以及車聯網產業共同推動事件資料紀錄器的標準規範訂定，透過技術加值發揮更大影響力，建立未來智慧車輛健全保障。（編輯：林興盟）1111130