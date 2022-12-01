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法商施耐德攜手和泰大金 布局智慧能源管理市場

2022/12/1 13:29
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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）能源管理及自動化方案供應商法商施耐德電機今天宣布，與和泰大金簽訂合作備忘錄，在台灣市場攜手提供客戶智慧能源管理解決方案。

施耐德透過新聞稿指出，DAIKIN冰機房智慧管理系統iPM（Intelligent Plant Manager），結合施耐德電機智慧樓宇管理平台EBO（EcoStruxure Building Operation），針對工廠、商辦、飯店、醫院等場域，提供智慧能源管理解決方案。

和泰興業大金空調總經理林鴻志表示，日本大金在亞太區與施耐德電機長期深度合作，和泰大金今天正式啟動在台灣與施耐德電機合作。

林鴻志指出，大金iPM方案累積許多經驗，例如澳洲商場WESTFIELD在2014年導入iPM，一年後共省下43萬度電，相當於12%的商場年用電量，兩年成本就回收。

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施耐德電機樓宇事業部總經理邱柏毓指出，全球淨零排放浪潮與歐美碳邊境調整機制趨勢下，淨零轉型不再只是環保課題，更是攸關產業國際競爭力的經濟課題。

根據資料，和泰興業在1963年創立，1992年起成為日本大金空調總代理，大金經營空調設備銷售與相關服務，涵蓋空氣清淨機、除濕機、家用空調、商用/店鋪用空調、換氣濾淨設備、大型冰水主機、冷凍冷藏設備等產品。（編輯：郭無患）1111201

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