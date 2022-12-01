北部房市低迷 住展風向球11月分數創去年8月新低

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（中央社記者賴言曦台北1日電）代表北台灣新建案市況的住展風向球11月分數為41.5分，分數比10月的42.2分減少0.7分，創2021年8月以來新低，對應燈號轉為象徵衰退注意的黃藍燈，失守連15綠。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，儘管11月預售屋推案量較10月增加約新台幣3百多億元，北台灣市況仍受房市人氣、買氣低迷拖累，降至今年最低點。隨著房市迎來選後推案潮，如何縮小買賣雙方價格認知差距，成為線上個案一大考驗。

觀察住展風向球的6大構成項目，其中預售屋推案量分數上，11月北台灣預售屋推案量約800多億元，大台北預售屋單一推案量逾15億元的指標案分別位於台北市北投區，新北市三重、中和、林口、泰山、淡水等區。

桃竹地區預售屋單一案量逾15億元的指標案則位於桃園市中壢、蘆竹區，新竹市東區、北區及新竹縣竹北區。新成屋部分，推案量則持續低迷，11月完工釋出的新成屋戶數約百戶，且個案規模皆不大。

觀察風向球追蹤的指標案11月來客組數及平均成交組數；11月來客組數約每週17.3組，較10月的每週21.9組少4.6組，跌幅逾21%；11月平均成交組數則是每週1組，較10月的每週1.6組少0.6組，跌幅37.5%。

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但在新建案議價率方面，住展雜誌指出，11月線上代售住宅建案較10月增加1061個，議價空間卻持續縮小，11月新建案平均議價率約10.15%，主因是賣方仍堅守價格，如果買賣方態度未變，預期建案銷售速度難以加快，12月待售建案數走升機率偏高。

成采錡表示，在全球經濟前景黯淡、中央銀行升息、政府打炒房修法等因素影響下，預估消費者看淡房市的預期心理將持續攀升。雖然不少業者期待新案進場大舉拉抬市場熱度，但多數指標新案預設開價仍屬於區段高標，意味業者須費更多時間縮短雙方價格認知差距，拖慢銷售速度、拉長銷售期，加大市場競爭壓力。（編輯：郭無患）1111201