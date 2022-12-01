台股重登萬五 分析師：資金回流利空消化

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（中央社記者江明晏台北1日電）美股飆漲，帶動台股今天開盤躍上久違的「萬五」關卡。分析師指出，美國示意12月升息放緩，帶動資金回流、消化負面利空，不過基本面的隱憂並未真正緩解，還需持續觀察。

美股飆漲，台股今天開盤躍上萬五，在台積電領軍衝鋒下，指數一度大漲逾270點，攻上15152.38點的波段高點，而後漲勢收斂，終場漲133.25點，收在15012.8點，保住久違的萬五關卡。

台股自10月25日創下12629.48點的今年低點以來，指數已經反彈大漲逾2500點，今天重登「萬五」，是繼9月1日以來的收盤高點。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股這一波上揚，來自市場對升息放緩的猜測，如今美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）已示意12月將放慢升息步調，更加確立這波漲幅的信心，帶動資金回流，也意味著短期間的負面因素利空消化。

分析師指出，美國示意升息速度放慢，可以避免利率終點超調的風險，近期資金潮重啟，挹注股匯雙漲，不過基本面的隱憂並未真正緩解，還需持續觀察。

以基本面而言，分析師觀察，主要機構均預測今年全球經濟成長會接近或低於長期平均，而2023年將比2022年更差。當前全球經濟正處在疫後的long covid修復期，不過由於全球去庫存僅在消耗疫情期間重複下單的產能 而非需求急凍，預料本波製造業庫存調整過程相對和緩。（編輯：楊蘭軒）1111201