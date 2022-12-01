准金控增資又配息？金管會：兩者不必然有絕對關係

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北1日電）金控可否向股東拿錢辦現金增資，轉頭又發現金股利。金管會今天表示，兩者為不同議題，不必然有絕對關係，至於金控決定股利發放政策，本來就應以審慎穩健原則通盤考量。

根據金管會統計，今年截至11月止，共有4家金控向金管會申報辦理現金增資，規模合計達新台幣655億元。今、明年有部分金控陸續啟動現金增資，若金控和股東拿錢，轉頭又申請發放現金股利，市場高度關注金管會態度。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會說明，增資和發放股利是兩個不同議題，金融機構啟動增資，不外乎有虧損要彌補或有新業務要發展，必須補充資本以承受更多執行業務過程潛藏的風險，至於配發股利，有前提要件是金融機構有賺錢，「兩者不必然有絕對關係」。

童政彰表示，金控董事會及股東會在決定股利發放政策時，本來就應以審慎穩健態度處理，除了要考量過去經營績效，也應該綜合考量未來整體經濟環境變化及公司本身發展規劃等，基於審慎穩健原則通盤考量。

他強調，金融機構配發股利，金管會將綜合判斷股利發放原則及今年獲利情形，至於增資，金管會將檢視金融機構過去是否有虧損要彌補或因應未來業務發展，兩者不必然會產生直接關聯性。（編輯：楊蘭軒）1111201