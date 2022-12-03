精測11月營收下滑 第4季營收可望維持第2季水準

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（中央社記者潘智義台北3日電）中華精測科技今天公布11月營收，受產業淡季影響，單月營收新台幣3.82億元，較10月下滑9.1%，較去年同期下滑6.9%；累計前11月營收40.46億元，年增6%。

中華精測發布新聞稿指出，今年第4季營收可望維持今年第2季的水準，第4季為半導體產業淡季，終端晶片庫存調整減緩智慧型手機應用處理器（AP）晶片、控制晶片、電源管理晶片（PMIC）的探針卡測試需求，11月探針卡營收由高效能運算（HPC）訂單支撐。

在非探針卡測試介面方面，中華精測說明，11月主要業績來源為高效能運算晶圓測試板、測試用智慧型手機應用處理器，射頻（RF）晶片測試以及（Gerber）製作。

中華精測表示，由於季節性因素影響，多項晶片測試需求持續疲弱，從產品營收比重可見，客戶分散與全球佈局綜效是降低風險的重要因素。

研調機構DIGITIMES Research最新兩岸供應鏈訪談資訊統計，今年第4季中國雙11購物節帶來的銷售仍不若2021年同期，且促銷期一過，預期需求下滑幅度再擴大。

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不過，DIGITIMES Research指出，非中國的海外市場進入傳統旺季，美國11月感恩節的黑色星期五消費季表現，據全球權威軟體Adobe旗下網路數據分析Adobe Analytics近日公布，感恩節當天，美國前百大電商銷售額較去年成長約3%，達到52.9億美元，創新高紀錄。

中華精測解釋，綜觀今年11月份終端市場消費好壞成績摻半，明年全球仍可能籠罩於高通膨壓抑消費的經濟衰退期，然而，半導體產業從沒有停滯研發腳步，正為搶搭景氣復甦第一班列車預作準備。（編輯：郭無患）1111203