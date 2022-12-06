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台化跨足小水力發電 沙鹿標租案估2025年商轉

2022/12/6 17:52
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（中央社記者賴言曦台北6日電）台灣化學纖維公司今天與台灣自來水公司舉行「沙鹿配水中心小水力發電設備標租案」簽約典禮，計畫裝置容量715kW（千瓦）的水輪發電機組，預估2025年2月投入商轉。

台化今天與自來水公司舉行簽約典禮，由台化總經理呂文進、自來水公司總經理李嘉榮代表簽約。

台化表示，公司自民國88年起投入水力發電開發，近年配合能源轉型，盤點廠內供水管線後，利用水頭餘壓發電，評估選定台化新港廠區蘭潭供水管道增設75kW水輪發電機組，由台化自行設計、建設及運維，並已於今年10月27日投入運轉，成功跨足小水力發電領域。

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台化指出，藉由過去成功經驗，台化積極參與自來水公司沙鹿配水中心小水力發電設備標租案，並獲選為優勝廠商，將負責執行沙鹿配水中心小水力發電設備設計、安裝及運轉維護，預定裝置容量715kW的水輪發電機組，並設有導覽室，提供外界參觀及教育訓練，預計2025年2月投入商轉。

呂文進透過新聞稿表示，經由台化經驗豐富的設計與施工團隊，有信心將沙鹿配水中心的小水力發電做到最大化、最優化及確保安全穩定運轉，未來也將繼續開發合適的小水力發電案場，將小水力發電發展為台灣第3大再生能源。（編輯：林興盟）1111206

#台化
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李嘉榮
地震搶險救災 台水公司累積經驗強化供水系統
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