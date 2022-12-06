美經濟數據點燃積極升息疑慮 亞股大多收黑

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（中央社香港6日綜合外電報導）儘管投資人日益看好中國經濟重啟，但樂觀氣氛不敵美國聯邦準備理事會（Fed）升息恐高於希望水準的新疑慮，亞洲股市今天收盤大多下跌。

法新社報導，美國昨天公布，11月服務業活動成長超越預期；加上上週公布，11月新增就業人口高於預期且薪資成長。市場原本期待聯準會的貨幣緊縮措施終於收效，從現在到明年會有空間採取較溫和升息行動，卻因此被潑了冷水。

美國股市3大指數昨天收盤應聲跌逾1%，昨天勁揚的亞股也受到影響，今天難以維持近日暢旺買氣。

亞股近期氣氛大致樂觀，因外界期待，中國可望取消一些嚴苛的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）封控措施。這類措施已實施近3年，並重創龐大的中國經濟。

然而分析師認為，中國不太可能在幾個月內完全終止防疫清零政策。

香港股市今天收盤下跌0.4%，雪梨、首爾、新加坡、台北、威靈頓、雅加達和曼谷股市全數收低。但東京股市收高0.2%，馬尼拉股市收漲逾3%。上海股市則收在平盤。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1111206