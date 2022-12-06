拜登準備出席台積電移機典禮 科技業眾星雲集

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統拜登今天將搭機飛往亞利桑那州，準備出席台積電鳳凰城晶圓廠的移機典禮，蘋果執行長庫克、台積電創辦人張忠謀、美光執行長梅羅特拉、輝達執行長黃仁勳都將出席。

台積電6日宣布，亞利桑那州廠開始興建第二期工程，預計2026年開始生產3奈米製程，目前興建中的第一期工程預計2024年量產4奈米，兩期工程總投資金額約400億美元。

白宮國家經濟會議（National Economic Council）主任狄斯（Brian Deese）告訴記者，這項「重大里程碑」是「亞利桑那州史上最大型的外國直接投資，也是美國史上規模最大的外國直接投資案之一」。

他表示：「總統前往這個場合，象徵台積電達成一項重要里程碑，把最先進的半導體生產帶回美國。」

狄斯還提到：「事實上，此事關乎打造一個超越半導體的經濟戰略，明顯告別過去40年來多數時候主導國家的經濟哲學。」

拜登將在高階政要與業界巨頭陪同下，於台積電廠址發表談話，與會者包括蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）、台積電創辦人張忠謀、美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）等人。

法新社報導，拜登將試圖把這筆投資歸功於他推動的指標性「晶片法」（CHIPS Act）奏效，此法撥出大約530億美元作為半導體產業的補貼和研究費用。

拜登在亞利桑那州將特別熱衷宣傳這項訊息。亞利桑那州長期受到共和黨主導，但拜登所屬的民主黨表現漸入佳境，如今該州已成為搖擺州。

拜登政府試圖終結仰賴外國供應商的局面，台積電擴廠是相關整體戰略的一環，此外也有其他重要晶片生產計畫分布於美國各地。

雖然晶片供應來源多半是美國的可靠盟友，特別是台灣，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的防疫封城令凸顯供應鏈碰上緊急事態時有多脆弱。在中國威脅掌控台灣、著眼如何確保自身半導體供貨之際，華府希望晶片能夠回國生產。

產業分析師恩德勒（Rob Enderle）表示：「包括汽車公司和運用到科技的企業，幾乎每家大型科技公司都極其擔心台灣跟中國之間會發生什麼事，所以大舉把生產地點移出兩國。」

根據路透社，白宮在去年一份供應鏈問題報告中指出，20年前美國半導體生產在全球占比為37%，如今只剩12%左右。

現在台積電是全球最大晶圓代工廠，也是蘋果、輝達等美國重要硬體生產業者的一大供應商。輝達執行長黃仁勳在為今日活動準備的講稿中提到：「把台積電投資帶進美國是一記高招，也是這個產業一項改變形勢的發展。」

美國前國務次卿、現為商業主管的柯拉克（Keith Krach）則認為，為了讓這項長期投資案成功，拜登可能得穿針引線、維持一種本案屬於兩黨的感覺。柯拉克在共和黨籍前總統川普任內，協助將台積電帶進亞利桑那州。

美聯社報導，柯拉克形容，最新投資將匹敵國家航空暨太空總署（NASA）的「阿波羅計畫」（Apollo Program），當年的計畫不只把人類送上月球，也讓美國在微電子、軟體、電腦、航太領域成為龍頭。

他說，維持政壇團結是重點，而要做到這一點，政界領袖必須強調晶片工廠可以如何讓美國保持領先中國。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111206