更多編輯台推薦新聞：
近1年地震國家級警報台東發布20次最多 澎湖金門連江掛零
生活

近1年地震國家級警報台東發布20次最多 澎湖金門連江掛零

台積電美國廠移機典禮為何重要？6大重點看懂設廠緣由及影響
產經

台積電美國廠移機典禮為何重要？6大重點看懂設廠緣由及影響

書摘／確診後記性變差？腦霧會變失智？牛津專家教你改善長新冠
生活

書摘／確診後記性變差？腦霧會變失智？牛津專家教你改善長新冠

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

台塑四寶11月營收1313億元 僅台塑小幅回溫

2022/12/7 18:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北7日電）台塑集團4大公司今天公布11月營收，合計新台幣1313.45億元，月減8.7%，年減13.3%。台塑四寶中僅台塑11月業績較10月小幅回溫，台化、南亞因需求不振及原料行情走跌，影響營收表現。

台塑今年11月營收173.63億元，月增1.9%，年減29.2%。台塑表示，寧波廠10月受疫情封控影響出貨量，11月恢復正常交運，帶動營業額成長；但今年以來高通膨影響消費者購買力、產業鏈去庫存，導致中國大陸及東南亞來料加工訂單減少，產品銷售少於去年同期。

台化今年11月營收266.91億元，月減12.3%，年減15.6%。台化指出，受通膨、升息等因素影響，整體經濟環境下滑，加上中國防疫政策持續動態清零，客戶降低開動率，採購心態保守，使產品行情續跌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

南亞今年11月營收252億元，月減5.4%，年減30.1%。南亞說明，化工產品因原料行情走跌影響產品售價；聚酯產品受美國感恩節假期影響，出貨量減少；塑膠加工產品因原料走跌、客戶延後下單，營收減少；電子材料因網通、車用及鋰電需求挹注，銷售量與營收增加。

台塑化今年11月營收620.84億元，月減11.1%，年增4.6%。台塑化表示，11月第1套重油加氫脫硫裝置因設備異常、臨時停車檢修，使11月原油煉製量比10月減少340.1萬桶；但今年11月杜拜原油均價每桶較去年同期上漲5.9美元，且部分外銷油品價格比去年11月增加，帶動今年11月營收表現優於去年同期。（編輯：張良知）1111207

#台塑
#台化
#台塑化
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族