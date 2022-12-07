台塑四寶11月營收1313億元 僅台塑小幅回溫

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（中央社記者賴言曦台北7日電）台塑集團4大公司今天公布11月營收，合計新台幣1313.45億元，月減8.7%，年減13.3%。台塑四寶中僅台塑11月業績較10月小幅回溫，台化、南亞因需求不振及原料行情走跌，影響營收表現。

台塑今年11月營收173.63億元，月增1.9%，年減29.2%。台塑表示，寧波廠10月受疫情封控影響出貨量，11月恢復正常交運，帶動營業額成長；但今年以來高通膨影響消費者購買力、產業鏈去庫存，導致中國大陸及東南亞來料加工訂單減少，產品銷售少於去年同期。

台化今年11月營收266.91億元，月減12.3%，年減15.6%。台化指出，受通膨、升息等因素影響，整體經濟環境下滑，加上中國防疫政策持續動態清零，客戶降低開動率，採購心態保守，使產品行情續跌。

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南亞今年11月營收252億元，月減5.4%，年減30.1%。南亞說明，化工產品因原料行情走跌影響產品售價；聚酯產品受美國感恩節假期影響，出貨量減少；塑膠加工產品因原料走跌、客戶延後下單，營收減少；電子材料因網通、車用及鋰電需求挹注，銷售量與營收增加。

台塑化今年11月營收620.84億元，月減11.1%，年增4.6%。台塑化表示，11月第1套重油加氫脫硫裝置因設備異常、臨時停車檢修，使11月原油煉製量比10月減少340.1萬桶；但今年11月杜拜原油均價每桶較去年同期上漲5.9美元，且部分外銷油品價格比去年11月增加，帶動今年11月營收表現優於去年同期。（編輯：張良知）1111207