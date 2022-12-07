研華、融程電11月營收 創同期新高

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（中央社記者吳家豪台北7日電）工業電腦廠研華今天公布11月合併營收約新台幣58.16億元，月增1.4%，年增12.5%，創歷年同期新高。融程電11月合併營收達2.55億元，月增29.3%，年增27.4%，也改寫同期新高。

研華累計今年前11個月合併營收約631.1億元，年增18.94%，已超越2021年全年水準。

研華發布新聞稿說明，11月營收以區域別來看，以北美、歐洲及北亞市場表現最佳，營收分別年增20%、13%、18%；中國、台灣及新興市場表現相對疲弱。

事業群方面，研華11月以物聯雲暨影像科技事業群、應用電腦事業群表現最佳，營收分別年增41%、15%；服務物聯網事業群受部分專案遞延出貨影響，營收年減雙位數百分比。

融程電累計今年前11個月合併營收為24.11億元，年增6.6%，改寫同期新高。隨著產能布建到位，持續進行產能優化，融程電預期全年營運將續創新高。

融程電表示，從市場需求來看，新能源應用、工業自動化、船舶產業等專案客戶新訂單依然強勁，隨著缺料問題逐步緩解，提前規劃備料，目前針對交貨訂單積極備料趕貨，對今年第4季毛利率表現有信心，並布局明年第1季。（編輯：楊凱翔）1111207