精英力拚獲利維持成長 明年培育第2顆小鑽石

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（中央社記者吳家豪台北7日電）精英電腦董事長鍾依文表示，無論景氣好壞、營收是否成長，希望未來每年獲利都維持成長；今年10月分拆獨立的工業電腦廠精強是集團首顆「小鑽石」，明年透過轉骨策略，有機會培育出第2顆小鑽石。

鍾依文今天出席精英法人說明會表示，精英對於未來每年獲利成長幅度已訂下蠻有挑戰的目標，希望維持很好的獲利成長曲線，經過內部人員多次溝通後，有信心可以做到。

以今年推動的工廠精益生產措施為例，鍾依文說，今年中國基本工資上漲7%，必須拚省錢速度，精英在工廠推動1181項措施，涵蓋生產效率優化、品質成本管控、物料、生產自動化、財務等，節省費用約3.48億元。

他說，精益生產措施是為了讓前段銷售業務了解工廠狀況，知道更適合生產的價格和方式，把雙方想法拉近。現在精英生產爬坡速度比別人快，成本結構比別人好，設備更有彈性，成長空間變大。

精英把明年定位為「轉骨年」，從內厚植實力、適當轉型。鍾依文表示，他加入精英後積極了解公司有哪些優勢，精強是其中之一，也賦予蠻大目標，預期未來5年內會成為國內工業電腦廠前10名。

精強總經理鄭明輝指出，精強主攻利基型產品，長久以來耕耘商用市場，相關產品規劃持續進行，未來幾年將朝既定目標前進。

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精英今年第3季合併營收約新台幣75.55億元，季減30%，年減10%，主要受到全球通膨及央行升息影響，部分國家管制外匯，精英決定遞延部分訂單收款及出貨；毛利率12%，季增3個百分點，主因在工廠推動精益生產措施、控管成本；稅後淨利4.1億元、每股盈餘0.74元，皆創2017年來同期新高，季增約19%，年增近4倍。

累計今年前3季精英合併營收約257.97億元，年增15%；營業利益2.86億元，年增1.9倍；稅後淨利9.29億元，優於去年同期稅後淨損2100萬元；每股盈餘1.67元，創2016年以來同期新高。（編輯：楊蘭軒）1111207