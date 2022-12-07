PChome商店街通過減資99.99% 股本剩180元

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（中央社記者吳家豪台北7日電）為加速整合資源，PChome網路家庭集團啟動組織重整計畫，旗下子公司商店街市集今天股東臨時會通過辦理減資案，決議減少資本新台幣5億3676萬元，減資比率99.99%。

商店街市集減少股份5367.6萬股，減資後實收資本額為180元，分為18股，每股面額10元。

商店街市集透過新聞稿表示，這次減資案是啟動資本重組的第一步，已獲得主要股東及銀行團的支持，完成後將可讓財務結構更健全，以落實健全營運計畫，同時商店街市集的業務正常營運、不受影響。

PChome商店街自2005年開始對全台中小企業提供網路開店服務，目前已經有超過12萬2000店在網路上提供服務，PChome商店街也加強協助中小企業進行數位轉型輔導工作，並持續發展各式線上市集和虛擬與實體市場整合。

根據資誠（PwC）調查，近3年因疫情影響，近80%中小企業營收下滑、超過60%中小企業訂單減少，也影響消費者購買行為，明顯從實體店鋪移轉至虛擬網路購物。

商店街市集表示，未來持續協助全台微型商家發展數位轉型工作，推出新商業模式，透過這次資本重組工作，商店街市集也將持續追求長期電商布局與價值體現。（編輯：楊蘭軒）1111207