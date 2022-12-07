展望2023年金融市場 三商壽審慎樂觀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北7日電）三商壽今天舉行第3季法說會，今年受疫情反覆及金融市場震盪影響，三商壽前3季新契約保費收入仍較去年同期逆勢成長近3%。展望明年金融市場，三商壽持審慎樂觀態度，認為明年不會比今年差。

三商美邦人壽今天在法說會公布前3季營運概況，三商壽前3季新契約保費收入較去年同期逆勢成長近3%，表現優於整體壽險業，除了投資型保單持續貢獻保費成長動能外，美元傳統壽險較去年同期成長58%，健康險新契約保費也維持一定銷量。

三商壽第3季底淨值為新台幣270億元，總資產達1.48兆元，較去年同期成長6.9%。

三商壽9月底平均負債成本率為3.42%，較去年同期穩定下降約3個基本點，三商壽指出，在美國聯準會（Fed）因應高通膨的升息預期下，預期國內外殖利率將持續上揚，公司新錢報酬率穩定增加，可望逐步擺脫利差損。

三商壽表示，美股自10月中旬觸底後反彈，台股自10月26日來到波段新低點後、同樣大幅回升，預期美國CPI指數明年開始出現明顯緩和，美國聯準會升息腳步將逐步放緩，經濟衰退的悲觀疑慮可望逐漸減少，金融市場將逐漸恢復動能，公司也開始適度進場布局，並觀察匯市變動，機動調整避險操作，以獲取收益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

三商壽考量近期股、債、匯市皆歷經近數十年罕見的劇烈動盪，加上資產與負債接軌時間不一致，負債面因利率上升產生的效益未能於財報顯現，導致淨值劇烈波動，不利公允表達公司經營實質，因此三商壽已進行資產重分類研議，預計2023年1月1日起適用資產重分類。

三商壽表示，明年除了持續推廣投資型保單外，仍將加強保障型商品銷售，提供符合保戶需求的保險商品；另為因應今年國內外債券利率持續升高，三商壽已在12月調高部分商品預定利率，期望整體業績可持續成長。（編輯：楊凱翔）1111207