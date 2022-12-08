和潤企業11月營收創高 年增逾2成

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（中央社記者潘智義台北8日電）台灣汽車金融業和潤企業今天公告自結11月合併營收新台幣20.74億元，年增20.01%、月增3.5%，並創歷史新高紀錄。

和潤企業發布新聞稿指出，公司累計今年1至11月合併營收206.4億元，年增27.31%，已超越去年全年營收；觀察營收項目貢獻度，利息收入占59%、營業租賃收入19%、融資租賃收入12%。

和潤企業總經理林彥良表示，今年合併營收持續成長，主要原因包括新車市場缺車，購車需求仍在，促成中古車交易熱絡，中古車分期業績較去年成長20%以上；機車與商品分期深耕有成，業績更成長90%以上。

和潤企業旗下轉投資部分，林彥良指出，專營大型商用貨車、客車分期的和勁企業，受惠於HINO通路整合效益持續發酵，業績較去年成長50%；和雲行動服務（i Rent）在疫情趨緩，出遊需求提升下，出租趟次較去年成長25%。

和潤企業說明，12月是年前個人、法人資金需求以及旅遊需求的旺季，在雙需求帶動下，有機會再拉抬一波營運動能。

展望2023年，和潤企業指出，事業環境仍有諸多不利因素干擾，例如晶片缺車持續至上半年、升息趨勢影響資金成本、潛在競爭者增加等，為明年營運增添不少變數。（編輯：楊蘭軒）1111208