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亞德客寧波三期廠區估12月底投產 擴線性滑軌產能

2022/12/9 08:36
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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）氣動元件大廠亞德客-KY布局中國大陸寧波三期廠區已完工驗收，預計12月底投產，擴充精密氣動元件和線性滑軌產能。

根據微信公眾號8日訊息，亞德客-KY轉投資中國大陸寧波亞德客自動化工業三期項目主體工程竣工驗收，預計12月底可全部投產使用。

訊息指出，寧波亞德客自動化工業三期工程從2019年啟動建設到今年11月底，已有10棟廠房投入生產，2棟建築裝修完成即將投入使用，2幢建築主體工程竣工驗收。

根據資料，相關專案占地面積約172公畝，計劃總投資人民幣12億元，實際已經完成投資約人民幣15億元，寧波亞德客自動化工業三期項目工程完工投產後，主要從事精密氣動元件和線性滑軌生產。

寧波亞德客自動化工業三期項目工程在建设中，布建約10兆瓦的太陽能發電系統，總面積約10萬平方公尺，系統投產使用後，每年將會有1000多萬度的發電量。

展望明年營運，美系外資法人日前報告預期，明年亞德客-KY線性滑軌受惠中國COVID-19疫情解封以及產能擴充，營收貢獻可望持續成長，線性滑軌毛利率也可受惠產能擴張而提升。（編輯：趙蔚蘭）1111209

#亞德客
#寧波
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