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撼訊啟用汐止新廠 第4季有望轉虧為盈

2022/12/9 21:15（12/9 21:21 更新）
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顯示卡廠撼訊9日舉辦新北市汐止保長新廠開幕典禮，總經理陳劍威說，新廠與台科大合作智慧製造，未來有機會輸出整套模組，協助其他工廠改善流程。中央社記者吳家豪攝 111年12月9日
顯示卡廠撼訊9日舉辦新北市汐止保長新廠開幕典禮，總經理陳劍威說，新廠與台科大合作智慧製造，未來有機會輸出整套模組，協助其他工廠改善流程。中央社記者吳家豪攝 111年12月9日
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（中央社記者吳家豪台北9日電）顯示卡廠撼訊今天舉辦新北市汐止保長新廠開幕典禮，總經理陳劍威表示，新廠與台科大合作打造智慧製造，產能已接近滿載；撼訊庫存預計今年底回到健康水位，第4季有望單季轉虧為盈，明年上半年將力拚損益兩平。

陳劍威受訪指出，顯示卡整體市況還是不佳，「不能跟礦機時代比」，撼訊為了去化庫存，從今年3月開始就沒進貨，到最近新品發表才開始買貨。

展望明年市況，陳劍威坦言「真的看不懂」，顯示卡供需有點混亂，推估到明年第3季市況才會回到比較健康一點的狀態。

撼訊於2021年購置保長新廠，位於汐止保長坑工業區，屬於新北市大汐止經貿園區計畫一環，大樓基地面積1528.47坪，地上11層，是全新完工大樓。新廠主要生產高階顯示卡、工業電腦、高速傳輸介面卡、3D相機模組等產品，高階顯示卡單月產能已達2.2萬片，仍有2條產線的擴充空間。

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陳劍威說，受到美中貿易戰影響，撼訊的工業電腦產品曾2次移回台灣生產；考量高階產品在台灣生產的可靠度、品質管理和試產速度都比較好，決定在台灣設廠「練兵」，目前光學產品已經有國外合作客戶，正在小量試產。

他強調，現在市場變化很快，必須掌握產品上市時間的優勢，加上前幾年美國針對中國製產品提高關稅，也是促使撼訊買下新廠的原因之一。新廠與台灣科技大學合作智慧製造，從半自動、全自動到智慧化，需要時間不斷修正，未來可以輸出整套模組，協助其他工廠改善流程。（編輯：林興盟）1111209

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