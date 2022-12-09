中華電與35家關鍵供應商合作 邁向淨零排放

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（中央社記者吳家豪台北9日電）中華電信今天舉行2022年ESG（環境保護、社會責任、公司治理）供應商夥伴交流會，與35家關鍵供應商一同啟動「大手拉小手，減碳一起走」的淨零倡議，正式宣告2030年中華電信供應鏈碳排放減半、2050年達成淨零排放的目標。

中華電信發布新聞稿表示，2022年共有35家關鍵供應商，此次大會邀請關鍵供應商領導人親臨現場，共同簽署「響應中華電信淨零排放承諾書」，一起見證及支持中華電信供應鏈淨零倡議。

中華電信總經理郭水義在大會致詞時指出，企業淨零排放已成為世界趨勢，也是政府、企業的共識，尤其台灣以出口貿易型態為主，在淨零趨勢下，企業如何強化評估、鑑別及管理氣候風險的能力，將被放大檢視。供應鏈的低碳轉型能力，未來將成為基本的「生存力」。

郭水義強調，對於「淨零」要有清楚正確的信仰，要相信環境永續是企業必須達成的第一要務，並持續去做。中華電信希望藉由和廣大的供應商夥伴及策略夥伴合作交流，透過彼此不斷分享在淨零路上的策略和推動方式，共同推動邁向淨零排放的永續願景。（編輯：楊凱翔）1111209