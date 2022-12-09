匯兌損失衝擊 國泰金11月虧78.6億元

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（中央社記者蘇思云台北9日電）國泰金今天表示，新台幣兌美元匯率11月強升，帶來匯兌損失，子公司國壽11月虧損89.1億元；國泰金11月也罕見虧損78.6億元，前11月稅後盈餘492.3億元，累計每股稅後盈餘（EPS）3.43元，居金控第二。

國泰金今天公布11月自結獲利，單月獲利主要反映新台幣大幅升值影響。子公司國泰人壽11月虧損89.1億元，前11月稅後盈餘398.7億元，年減63%。

國泰金財務長陳晏如告訴中央社記者，國壽11月獲利下滑，主要反映新台幣短線大幅升值造成匯兌損益波動較大所致，新台幣11月升值逾4%，對匯兌損益造成較大負面影響，回沖外匯價格變動準備金近85億元，外匯價格變動準備金餘額從10月底577億元，下滑到11月底492.9億元。

陳晏如表示，由於11月台股、美股與債市都有回升，國壽淨值增加700多億元，帶動淨值比11月底達到6.5%水準，資本適足率（RBC）也維持在310%以上。

子公司國泰世華銀行11月稅後盈餘20.7億元，累計稅後盈餘254.6億元，較去年同期成長11.6%，累計稅後淨利創下歷史新高。受惠今年以來央行升息、放款成長等，累計淨利息收入年成長達26%；累計淨手續費收入維持穩定。截至今年11月底逾放比率為0.09%，備抵呆帳覆蓋率為1867%，資產品質維持穩健。

國泰產險11月稅後淨損12.3億元，累計稅後淨損138.8億元，單月及累計虧損仍受防疫保險賠款與提存準備所影響，也是今年連續第7個月單月虧損。

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陳晏如表示，產險11月單月已賠付簽單賠款金額15億元、累計截至11月底已賠付簽單賠款金額195.8億元（考量再保分出後自留賠款金額為165.2億元），未報或已報未決案件持續動態提撥賠款準備餘額30.3億元。近期確診個案數有逐漸下降，後續仍會密切關注並隨時調整賠款準備。

國泰證券11月稅後淨利1億元，累計稅後淨利13.1億元，年減36%。國泰投信11月稅後淨利1.1億元，累計稅後淨利14.3億元，較去年同期成長7.5%。（編輯：楊蘭軒）1111209