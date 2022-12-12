台灣大拚永續 蔡明忠：台台併估年省1至2億度電

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北12日電）台灣大連6年獲國際永續評比「DJSI世界指數」，台灣大哥大董事長蔡明忠透過新聞稿表示，期許盡速獲主管機關核准合併台灣之星，減少基地台重複布建，估每年可節省1至2億度用電量。

道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices，DJSI）於12月10日公布2022年評選結果，台灣大哥大今天發布新聞稿指出，台灣大連續6年入選DJSI「世界指數」（DJSI World），全球電信業排名獲第2名，僅次於德國電信Deutsche Telekom AG，更為台灣電信業第1名。

另外，台灣大連續11年名列「新興市場指數」（DJSI Emerging Markets），今年台灣大在治理、環境、社會3大面向的25項評分中，10項指標不僅獲得滿分，也是全球電信產業最高分，環境及社會面向表現最為突出，名列全球電信業前1%；治理面向成績居全球電信業前2%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，台灣大作為全球ESG先鋒部隊，積極發揮核心能力，於營運過程中致力永續發展，未來期許能盡速獲主管機關核准合併台灣之星，透過產業整併，減少基地台重複布建，預估每年節省1至2億度用電量。

台灣大結合電信本業，接軌國際永續倡議，以「台灣大綠能、永續大未來」為主軸，率先於2018年導入TCFD，評估氣候風險所增加的財務衝擊；今年加入RE100，承諾2040年百分百使用再生能源，並在2050年達成淨零排放；台灣大攜手利害關係人推動循環經濟，迄今已回收25.7萬支手機，延長生命週期。（編輯：翟思嘉）1111212