富邦媒11月營收登頂 網家寫1年新高
2022/12/12 17:41
（中央社記者吳家豪台北12日電）電商業者今天公布11月合併營收，在年度最大檔期雙11助攻下，momo富邦媒改寫單月新高，PChome網路家庭突破50億元、創近1年新高。
富邦媒11月合併營收約新台幣145.38億元，月增88.67%，年增18.84%；累計今年前11個月合併營收約938.76億元，年增16.79%，已超越去年全年表現。
網家11月合併營收約52.77億元，月增42.66%，年減5.91%；累計前11個月合併營收約418.79億元，年減5.61%。
富邦媒發布新聞稿表示，11月雖面臨去年高基期，momo網路購物營收仍再次刷新單月歷史紀錄，年增20.1%，主要受惠於雙11強勁買氣；網路購物業績占全公司營業額97.3%，規模創新高。
第三方支付龍頭綠界科技同樣受惠於雙11檔期買氣，11月合併營收達1.39億元，月增6.84%，年增5.96%，創單月歷史新高。
另外，電商類股騰雲公布11月合併營收約3857.4萬元，月增0.05%，年增11.92%；累計前11個月合併營收約4.06億元，年增19.99%。
騰雲表示，受惠百貨商場客戶滲透率提升，與疫後整體零售產業數位轉型訂單持續增溫，帶動整體業績表現。（編輯：楊凱翔）1111212
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