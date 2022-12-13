亞馬遜開店平台 3招助台灣賣家變身跨境電商

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（中央社記者吳家豪台北13日電）全球電商龍頭亞馬遜旗下開店平台「亞馬遜全球開店」今天公布2023台灣年度3大策略，包括加速台灣產業發展與升級、成立實體跨境電商培訓基地、賦能賣家品牌化，未來將持續挹注更多資源在台灣，協助賣家轉型發展跨境電商。

亞馬遜全球開店今天舉辦「破浪前行 跨境新未來–2022台灣跨境電商高峰會」，與台北市進出口商業同業公會（IEAT）共同發布「2022跨境電商焦點報告」，解析台灣企業轉型跨境電商面臨的核心挑戰和成長關鍵，並發表2023亞馬遜全球開店台灣年度3大策略。

亞馬遜全球開店台灣總經理陳思芬透過新聞稿表示，過去1年，亞馬遜全球開店和賣家一起經歷前所未有的全球變局；了解賣家轉型跨境電商痛點後，亞馬遜全球開店將持續挹注更多資源於台灣，協助企業轉型，將商品賣向全世界。

2022年亞馬遜上超過4成台灣賣家布局2個及以上站點銷售，平均每個賣家布局3個不同站點；亞馬遜今年更開放比利時站點，有利於歐盟多國貨物中轉，協助賣家打通歐洲市場。目前亞馬遜對台灣賣家共計開通15個站點。

為協助台灣賣家轉型發展跨境電商，亞馬遜全球開店發表2023年度3大策略。

首先，亞馬遜全球開店將持續推動台灣傳統代工轉型，加大投入台灣優秀消費性科技品牌，例如電腦周邊與電玩產業，同時加強多元化品類產業開發升級，包括中南部的手工具、電動工具與配件等，並提供全新賣家獎勵方案。

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其次，亞馬遜全球開店將於2023年第2季推出全台首座實體加速基地，踏入台北以外的潛力城市，透過成熟與新手賣家交流、講師實體授課、實體問答教學等方式，解決新手賣家轉型跨境的痛點，期望於2023年培訓超過上萬人次的企業人才。

此外，亞馬遜持續優化工具及服務，提供超過30種品牌打造工具，並有近百家服務商，涵蓋12種服務項目，將推動企業走向品牌化。（編輯：楊凱翔）1111213