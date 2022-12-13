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台韓集保董事長交流 深化雙邊合作關係

2022/12/13 21:35
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（中央社記者潘智義台北13日電）韓國集保公司（Korea Securities Depository, KSD）董事長李明鎬（Mr. Myong-ho Rhee）今天訪台，與集保結算所董事長朱漢強討論國際集保趨勢、業務創新發展及複委託保管服務等議題。

台灣集中保管結算所發布新聞稿指出，繼11月第24屆亞太地區集保組織（Asia-pacific CSD Group, ACG）年會台韓首長雙邊會議，雙方就當前全球經濟及地緣政治影響進行意見交換，韓國集保公司董事長李明鎬今天來台拜訪台灣集保，強化雙邊夥伴合作關係。

台灣集中保管結算所與韓國集保公司皆為亞太地區集保組織組織的執行委員會委員，並分別擔任投資人服務工作小組及新種業務工作小組召集人，在組織中扮演重要決策角色，更同為促進亞太地區集保創新發展的核心樞紐。

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朱漢強表示，集保結算所與韓國集保公司一直以來關係友好，且互動頻繁，早於89年即簽署合作備忘錄，以促進雙方資訊交換、人員訓練及加強服務合作，長期在業務創新及永續金融的領域，積極進行實務經驗交流，並甫於今年6月共同舉辦「亞洲基金標準化論壇」。

自6月朱漢強接任集保董事長以來，集保結算所積極建置基金服務生態系、複委託跨境保管服務，並持續大力推動大數據應用及ESG IR（環境、社會、公司治理）平台等業務。本次台韓集保首長交流中，也借重韓國集保公司20多年來在海外保管服務的豐富經驗與資源，發揮資源共享的綜效，加速提升國際金融競爭力。（編輯：楊凱翔）1111213

#朱漢強
#韓國集保公司
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朱漢強
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