蔡明忠：庫存壓力是一時 經濟寒冬不會持續太久

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（中央社記者謝方娪台北14日電）富邦集團董事長蔡明忠今天表示，現在有些企業面臨庫存調整壓力，但相信這都是一時之間，景氣本來就會有波動，經濟寒冬、又急又猛的物價上漲應不會持續太久。

蔡明忠今天出席「2022富邦全球化講堂」，他在會前接受媒體聯訪提到，經濟的寒冬、這波來得又急又猛的物價上漲，應該不會持續太久。

蔡明忠表示，現在有些企業面臨庫存調整壓力，相信這都是一時之間，景氣本來就有波動，這種波動是正常的循環。

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對於台灣央行12月是否會再啟動升息，蔡明忠回應，基本上升息是希望能降低通膨、減少通膨對經濟發展的影響，台灣央行目標是希望把台灣通膨固定、限制在2%以下，相信央行一定會充足考量，決定升息步調。

至於今年防疫險慘賠，拖累金控獲利，蔡明忠表示，二董（富邦金董事長蔡明興）說過，防疫險是很不幸，但這畢竟還是一次性的費用，要對富邦長期經營有信心。（編輯：張均懋）1111214