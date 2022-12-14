更多編輯台推薦新聞：
終極能源核融合一篇看懂 取之不盡零碳排能量大廢料少
科技

終極能源核融合一篇看懂 取之不盡零碳排能量大廢料少

世足法國大戰摩洛哥 超越運動的政治認同對決
運動

世足法國大戰摩洛哥 超越運動的政治認同對決

當開發遇見考古 經濟與文化衝突如何解
文化

當開發遇見考古 經濟與文化衝突如何解

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

蔡明忠：庫存壓力是一時 經濟寒冬不會持續太久

2022/12/14 10:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北14日電）富邦集團董事長蔡明忠今天表示，現在有些企業面臨庫存調整壓力，但相信這都是一時之間，景氣本來就會有波動，經濟寒冬、又急又猛的物價上漲應不會持續太久。

蔡明忠今天出席「2022富邦全球化講堂」，他在會前接受媒體聯訪提到，經濟的寒冬、這波來得又急又猛的物價上漲，應該不會持續太久。

蔡明忠表示，現在有些企業面臨庫存調整壓力，相信這都是一時之間，景氣本來就有波動，這種波動是正常的循環。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對於台灣央行12月是否會再啟動升息，蔡明忠回應，基本上升息是希望能降低通膨、減少通膨對經濟發展的影響，台灣央行目標是希望把台灣通膨固定、限制在2%以下，相信央行一定會充足考量，決定升息步調。

至於今年防疫險慘賠，拖累金控獲利，蔡明忠表示，二董（富邦金董事長蔡明興）說過，防疫險是很不幸，但這畢竟還是一次性的費用，要對富邦長期經營有信心。（編輯：張均懋）1111214

#蔡明忠
#台灣央行
#蔡明興
蔡明忠
台灣大拚永續 蔡明忠：台台併估年省1至2億度電 防疫險忘記風險管理 蔡明忠坦言對不起父親
蔡明興
金融業響應淨零 元大金布局廣、富邦金全球動員 富邦金蔡明興之子蔡承儒 進入子公司富邦人壽董事會
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族