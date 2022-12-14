拚2050淨零轉型 蔡明忠：業界期盼政府做3件事

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富邦集團董事長蔡明忠（前中）14日出席「2022富邦全球化講堂」時表示，要以人為本、邁向淨零，邁向淨零是不可避免的道路，但在過程中如何減少對弱勢以及跟不上腳步的人的傷害，建構更堅韌的社會，是重要議題。中央社記者謝方娪攝 111年12月14日

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（中央社記者謝方娪台北14日電）2050淨零目標倒數計時，富邦集團董事長蔡明忠表示，業界最期盼政府能夠積極推動2050淨零轉型，對淨零路徑提出非常完整的規劃和時程、敦促產業提升從業人員技術和能力、確保民眾工作權益。

蔡明忠今天出席2022富邦全球化講堂，他在致詞時表示，這是富邦第7年攜手台灣大學風險社會與政策研究中心舉辦富邦全球化講堂，「最近很多人都說全球化已經死了，但我們要談的不是經濟全球化，是全球共同面對的問題、全人類的生存戰」。

蔡明忠指出，現在面對的不只是氣候變遷，而是已經完全轉換成氣候災難，像這兩天大家都覺得非常寒冷，上週又非常炎熱，顯示現在幾乎只剩下夏季和冬季兩個季節，且夏季是酷熱、冬季是酷寒；昨天在臉書滑到一張照片，倫敦在下雪，這可能是前所未有的、來得非常早的降雪。

蔡明忠表示，聯合國氣候峰會COP27除了研議如何控制升溫在攝氏1.5度以下，也提出公正轉型的思考；在淨零減碳過程，高碳排產業都會受影響，甚至是國與國之間，開發中國家會認為災難是已開發國家造成，卻要開發中國家付出代價，太不公平，因此要已開發國家負起責任，幫助開發中國家對抗氣候變遷。

蔡明忠指出，公正轉型包含社會基礎建設，讓社會變得更有韌性，包含世代正義、青年就業等議題，當然還包含金融業可以盡一份心力的國際融資、氣候融資等。

蔡明忠進一步提到，富邦金身為金融業者，近年對高碳排產業擬定准入和融資標準，並成為台灣首家承諾不再投資燃煤超過50%電廠的金融企業，同時，富邦金關注公正轉型議題，積極引導並協助客戶善用資金進行綠色轉型，幫助受影響企業進行轉型、得到融資，從而保障相關產業從業人員工作權。

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蔡明忠說，在低碳轉型同時，富邦認知到再生能源重要性，因此富邦金及台灣大哥大今年正式成為RE100成員，台北富邦銀行去年開始每年採購67萬度光電，台灣大哥大則預計未來10年投入新台幣100億元發展綠電，不管是自建電廠或購買綠電等。

最後，蔡明忠提到，業界最期盼的是政府能夠積極推動2050淨零轉型，對淨零路徑提出非常完整的規劃和時程、敦促產業提升從業人員技術和能力、確保民眾工作權益，進而維持社會穩定。（編輯：潘羿菁）1111214