華固：房市上沖下洗 住宅銷售期拉長、商辦需求緩

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（中央社記者賴言曦台北14日電）華固建設總經理洪嘉昇今天表示，今年房市上沖下洗，第2季來客量受升息影響，較首季衰退一半，剛性需求雖在，但銷售時間拉長；商辦市場則受景氣影響，企業放款購置腳步，預計產業訂單能見度恢復後，買方會回頭入手。

華固建設今天召開線上法人說明會。洪嘉昇表示，今年房市上沖下洗，年初時還看好，但美國開始縮表升息後，房市氣氛轉變，第2季來客量較第1季衰退一半，但成交率沒有下降，房價也在走揚，顯示此時進場的是剛性需求買家，只是買氣觀望，導致銷售時間拉長。

談到升息，洪嘉昇認為，美國跟台灣升息幅度不同，這次外傳中央銀行可能再升半碼，但以台灣現在房貸利率約1.8%來看，升息半碼預估將來到2%，仍屬相對低點，消費者應該是可以接受。

商辦、廠辦方面，洪嘉昇表示，今年第3季起，全球經濟景氣不佳，原本打算購置不動產的企業因此放緩腳步，華固採邊建邊售模式，觀察到需求仍在，預估待產業訂單恢復能見度，企業仍會回頭入手。

至於旗下興建中的商辦大樓「華固樂富中心」，洪嘉昇說明，預計最快明年第3季末完工，將以整棟銷售為優先，如果成屋半年內沒有適合買方，才會考慮分拆銷售，但以目前洽詢狀況來看，看法樂觀。

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營造成本方面，洪嘉昇表示，鋼筋混凝土（RC）稍微回檔，鋼骨則因科技業建廠需求支撐，行情位處高檔，但隨著產業建廠需求放緩，預計明年下半年起營造成本將稍微修正，但整體回檔幅度不大。

談到土地布局，洪嘉昇表示，華固庫存土地量約新台幣900億元，為相對安全的庫存，未來除了營運績效最好的雙北地區，也會鎖定新竹、台中蛋黃區或具潛力的新興重劃區進行布局。（編輯：蘇志宗）1111214